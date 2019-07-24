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РИА Новости

В Амурской области около 80 км дорог пострадали от паводка

08:13
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Около 80 километров дорог подтопило в результате дождевого паводка в Амурской области, сообщает правительство региона.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.
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"По информации Амурупрадора региона, в настоящее время подтоплено и разрушено 28 участков региональных дорог. Ориентировочно протяженность подтопленных дорог составила 80 километров", - говорится в сообщении.
В Зейском районе за последние сутки подтопило 6 участков местных дорог. Без транспортного сообщения осталось село Ивановка, подтоплено три участка дороги, связывающие село с городом Зея. К поселку Амуро-Балтийск также отсутствует проезд. Подтоплена дорога Зея – Огорон.
Восстановлено сообщение с селами Гулик и Береговой, открыт проезд по дороге Зея – Поляковский. Но размыта дорога, ведущая к поселку Октябрьский. В Сковородинском районе подтоплен один участок дороги и один - в самом городе Сковородино. В Мазановском районе перемыло участок автодороги сообщением Серышево – Новокиевский Увал.
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От воды освободился участок дороги в поселке Дактуй Магдагачинского района, восстановлен проезд по дороге Магдагачи – Толбузино. Также проезд открыли на всех ранее подтопленных участка дорог Михайловского района.
Без транспортного сообщения находятся 7 населенных пунктов в Селемджинском районе. Невозможен проезд по дорогам Экимчан – Февральск, Огоджа – Коболдо, Экимчан – Златоустовск. В Серышевском районе подтоплен участок дороги Державинка – Автономовка. Проезд закрыт на 2 километре дороги Магдагачи – Тыгда и 41 километре дороги Талдан – Соловьевск.
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