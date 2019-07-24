В Амурской области около 80 км дорог пострадали от паводка

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Около 80 километров дорог подтопило в результате дождевого паводка в Амурской области, сообщает правительство региона.

Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.

"По информации Амурупрадора региона, в настоящее время подтоплено и разрушено 28 участков региональных дорог. Ориентировочно протяженность подтопленных дорог составила 80 километров", - говорится в сообщении.

В Зейском районе за последние сутки подтопило 6 участков местных дорог. Без транспортного сообщения осталось село Ивановка, подтоплено три участка дороги, связывающие село с городом Зея. К поселку Амуро-Балтийск также отсутствует проезд. Подтоплена дорога Зея – Огорон.

Восстановлено сообщение с селами Гулик и Береговой, открыт проезд по дороге Зея – Поляковский. Но размыта дорога, ведущая к поселку Октябрьский. В Сковородинском районе подтоплен один участок дороги и один - в самом городе Сковородино. В Мазановском районе перемыло участок автодороги сообщением Серышево – Новокиевский Увал.

От воды освободился участок дороги в поселке Дактуй Магдагачинского района, восстановлен проезд по дороге Магдагачи – Толбузино. Также проезд открыли на всех ранее подтопленных участка дорог Михайловского района.