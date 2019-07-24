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РИА Новости

В Казахстане сообщили о выкупе у "Интер РАО" доли в Экибастузской ГРЭС-2

06:42
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НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" принял решение о выкупе у "Интер РАО" ее 50%-ной доли в Экибастузской ГРЭС-2, сообщил в среду департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.
Ранее совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2. В апреле глава "Интер РАО" Борис Ковальчук говорил, что компания планирует до конца года закрыть сделку по продаже доли в ГРЭС. Тогда он говорил, что покупатель есть, не уточнив, кто это. В апреле управляющий директор "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев говорил газете "Коммерсант", что его структура выкупит долю "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2.
"АО ФНБ "Самрук-Қазына" принял решение о приобретении у ПАО "Интер РАО" 50% доли в АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". Таким образом, фонд станет владельцем 100% долей участия в СЭГРЭС-2. Сделку планируется завершить до конца 2019 года в соответствии с Дорожной картой по проекту", - говорится в сообщении фонда.
В релизе добавляется, что "Интер РАО" продает свою долю в СЭГРЭС-2 на рыночных условиях, но цена сделки не может быть раскрыта до ее завершения".
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"Приобретение данного актива является логичным, учитывая, что фонд уже владеет 50% акций СЭГРЭС-2. В свою очередь, закрытие сделки зависит от исполнения определенных условий, включая одобрение сделки органами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее", - сообщили в фонде.
В релизе говорится, что "Интер РАО" сообщили, что решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намерением сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке – в России". "После закрытия сделки по продаже доли в СЭГРЭС-2 у "Интер РАО" не останется активов в Республике Казахстан. В ближайшее время в России заработает программа модернизация генерирующего оборудования, в которой Интер РАО намеревается принять активное участие", - заявили в фонде.
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