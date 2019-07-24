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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР

06:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. После выборов в Верховную раду украинским властям нельзя отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия будет вынуждена поставить вопрос о признании ДНР и ЛНР. Об этом пишет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в статье для "Военно-промышленного курьера".
Он отмечает, что хотя в парламент Украины пришли новые люди, быстрых подвижек в отношениях между Москвой и Киевом ожидать не стоит.
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"Сколько бы ни говорили, что в парламент Украины пришли новые люди, надо понимать: идеи они исповедуют старые. Владимир Зеленский уже фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны", - пишет Жарихин.
По его словам, новый состав Рады даже не наберет необходимого количества голосов для модификации языкового закона, который мешает исполнению Минских соглашений.
Новый украинский парламент будет более образованный и воспитанный, однако останется таким же радикально настроенным, как и предыдущий, и при этом будет менее опытным, полагает эксперт. Из-за этого, по его словам, снизится и профессионализм нового кабинета министров.
"У меня нет оснований думать, что в украинском парламенте появится больше здравого смысла. Изменится стиль – будут меньше драться и блокировать трибуну, депутаты станут вести себя в неких общепринятых парламентских традициях, но ждать прорывов я бы не стал", - считает Жарихин.
В связи с этим он отмечает, что России следует продолжать свой курс в отношении Украины и настаивать на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. Но в случае, если Украина будет продолжать блокировать эти переговоры, "занимаясь химерами с "модификацией" нормандского формата и включением в него обитателей из-за океана", Москве придется ставить вопрос о признании ДНР и ЛНР. По его словам, Россия не может бесконечно ждать, когда в Киеве появится нормальная и вменяемая власть.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство, набирая 43,13%. С учетом побед своих кандидатов в одномандатных округах она может рассчитывать на большинство.
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Популярные комментарии
Перепутал Россию и США.
24 июля, 07:41
Андрей Строев
2100002
нет, ключ к решению конфликта - это не признание ЛНР и ДНР, так как после этого шага нужно будет воевать с Украиной, а ключ в том, чтобы денацифицировать всю Украину силовым способом и поставить у власти вменяемых людей.
24 июля, 06:37
АОАлександр Орлов
1111104
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