Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. После выборов в Верховную раду украинским властям нельзя отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия будет вынуждена поставить вопрос о признании ДНР и ЛНР. Об этом пишет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в После выборов в Верховную раду украинским властям нельзя отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия будет вынуждена поставить вопрос о признании ДНР и ЛНР. Об этом пишет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в статье для "Военно-промышленного курьера".

Он отмечает, что хотя в парламент Украины пришли новые люди, быстрых подвижек в отношениях между Москвой и Киевом ожидать не стоит.

"Сколько бы ни говорили, что в парламент Украины пришли новые люди, надо понимать: идеи они исповедуют старые. Владимир Зеленский уже фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны", - пишет Жарихин.

По его словам, новый состав Рады даже не наберет необходимого количества голосов для модификации языкового закона, который мешает исполнению Минских соглашений.

Новый украинский парламент будет более образованный и воспитанный, однако останется таким же радикально настроенным, как и предыдущий, и при этом будет менее опытным, полагает эксперт. Из-за этого, по его словам, снизится и профессионализм нового кабинета министров.

"У меня нет оснований думать, что в украинском парламенте появится больше здравого смысла. Изменится стиль – будут меньше драться и блокировать трибуну, депутаты станут вести себя в неких общепринятых парламентских традициях, но ждать прорывов я бы не стал", - считает Жарихин.

В связи с этим он отмечает, что России следует продолжать свой курс в отношении Украины и настаивать на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. Но в случае, если Украина будет продолжать блокировать эти переговоры, "занимаясь химерами с "модификацией" нормандского формата и включением в него обитателей из-за океана", Москве придется ставить вопрос о признании ДНР и ЛНР. По его словам, Россия не может бесконечно ждать, когда в Киеве появится нормальная и вменяемая власть.