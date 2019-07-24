Уровень воды в реках Амур и Зея вблизи Благовещенска превысил норму

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Уровень воды на реках Амур и Зея в Приамурье повышается в результате ливней, у Благовещенска он превысил норму, сообщает правительство региона.

Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.

"Повышается уровень воды на реках Амур и Зея. Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 метра, ниже по течению – на участке Черняево – Иннокентьевка – в пределах и ниже декадной нормы на 0,1 - 1,6 метра. Уровни воды в реке Зея на участке Мазаново – Благовещенск выше нормы на 0,3-1,5 метра", - говорится в сообщении.

Опасный уровень паводка отмечается на реке Правый Уркан, 24 июля здесь ожидается подъем воды с дальнейшей тенденцией к спаду. Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже, где вода может подняться до отметки опасного явления. Такой же подъем уровня воды ожидается в районе села Богословка.