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РИА Новости

Уровень воды в реках Амур и Зея вблизи Благовещенска превысил норму

04:35
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНабережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Уровень воды на реках Амур и Зея в Приамурье повышается в результате ливней, у Благовещенска он превысил норму, сообщает правительство региона.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.
"Повышается уровень воды на реках Амур и Зея. Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 метра, ниже по течению – на участке Черняево – Иннокентьевка – в пределах и ниже декадной нормы на 0,1 - 1,6 метра. Уровни воды в реке Зея на участке Мазаново – Благовещенск выше нормы на 0,3-1,5 метра", - говорится в сообщении.
Опасный уровень паводка отмечается на реке Правый Уркан, 24 июля здесь ожидается подъем воды с дальнейшей тенденцией к спаду. Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже, где вода может подняться до отметки опасного явления. Такой же подъем уровня воды ожидается в районе села Богословка.
С четверга при прохождении высокого паводка по Селемдже прогнозируется подтопление жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения в Селемджинском и Мазановском районах.
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