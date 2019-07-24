Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Дипломаты пытаются решить вопрос с задержанным в КНДР российским сейнером "Сянхайлинь-8", сообщил РИА Новости сотрудник представительства МИД во Владивостоке.

"Насколько я знаю, им удалось встретиться с экипажем судна", — сказал собеседник агентства.

В ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали "Сянхайлинь-8" и отконвоировали в Вонсан. На его борту 17 членов экипажа, в том числе двое граждан Южной Кореи.

Как рассказал замдиректора судовладельца Сергей Седлер, экипаж разделили: капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов поместили в отеле, а остальных держат в каютах. Ежедневно проводятся допросы, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты.

Со ссылкой на российского консула Седлер назвал причину задержания: судно якобы без уведомления пересекло охраняемую зону, хотя сейнер шел обычным маршрутом — добыл краба в Приморье, оформил бумаги в Зарубино и повез груз в южнокорейский Сокчо.