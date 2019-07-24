Северная Корея задержала российское судно

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий "Северо-Восточная рыболовная компания", сообщил газете Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий "Северо-Восточная рыболовная компания", сообщил газете "Коммерсант" замдиректора предприятия Сергей Седлер.

Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в четыре утра. По словам Седлера, захват состоялся в 55 морских милях от территории КНДР.

Он добавил, что на корабль "прямо на ходу" высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после этого их конвоировали в порт Вонсан. На его борту 17 членов экипажа, в том числе двое граждан Южной Кореи.

Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль. При этом моряков до сих пор не выпускают с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в отель под арест.

Кроме того, Седлер посетовал на условия содержания задержанных. Так, на корабле нет вентиляции, в связи с чем температура держится на уровне +30-35 градусов. Ежедневно проводятся допросы, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты.

Также ни российскому дипведомству, ни компании не известно, когда начнется судебный процесс по случившемуся.