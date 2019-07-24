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РИА Новости

Северная Корея задержала российское судно

00:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкватория Вонсана
Акватория Вонсана
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Акватория Вонсана. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий "Северо-Восточная рыболовная компания", сообщил газете "Коммерсант" замдиректора предприятия Сергей Седлер.
Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в четыре утра. По словам Седлера, захват состоялся в 55 морских милях от территории КНДР.
Он добавил, что на корабль "прямо на ходу" высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после этого их конвоировали в порт Вонсан. На его борту 17 членов экипажа, в том числе двое граждан Южной Кореи.
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль. При этом моряков до сих пор не выпускают с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в отель под арест.
Кроме того, Седлер посетовал на условия содержания задержанных. Так, на корабле нет вентиляции, в связи с чем температура держится на уровне +30-35 градусов. Ежедневно проводятся допросы, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты.
Также ни российскому дипведомству, ни компании не известно, когда начнется судебный процесс по случившемуся.
В понедельник консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и рыбаками, которые находятся на судне. По словам сотрудника представительства МИД во Владивостоке, дипломаты пытаются решить вопрос с задержанным сейнером.
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Популярные комментарии
Недострана которая до сих пор существует благодаря ядерному оружию. 25 миллион корейцев находятся под оккупацией парочки семей которые возомнили себя богами.
24 июля, 00:37
ese s
129721288
Как-то недостаточно подробностей. Название у сейнера не самое русское. Да и вой о нём поднимает подпuндосный "коммерсант", что само по себе уже настораживает. Может, там какие-нибудь чубайсоиды затевали мерзость?!
24 июля, 00:40
Ian Broshchuck
172710344
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