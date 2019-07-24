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РИА Новости
Культура

Сын Цоя оценил исполнение "Группы крови" группой Metallica

02:47
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
По его словам, ранее гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян назвал членов иностранного музыкального коллектива "пэтэушниками" и сыну Цоя понравилось это высказывание.
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"В его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот", — сказал он в интервью журналу StarHit.
Цой также напомнил, что хиты его отца уже исполняли другие иностранные группы и звезды, включая популярных корейских артистов. Кроме того, западные диджеи составляли из "Группы крови" танцевальные ремиксы.
В минувшее воскресенье Metallica выступила с концертом на московском стадионе "Лужники". По словам организаторов, решение иностранной группы спеть русскую песню стало неожиданным.
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