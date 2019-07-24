Сын Цоя оценил исполнение "Группы крови" группой Metallica

По его словам, ранее гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян назвал членов иностранного музыкального коллектива "пэтэушниками" и сыну Цоя понравилось это высказывание.

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Цой также напомнил, что хиты его отца уже исполняли другие иностранные группы и звезды, включая популярных корейских артистов. Кроме того, западные диджеи составляли из "Группы крови" танцевальные ремиксы.