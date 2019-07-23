Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу — Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила в "Лужниках" песню Виктора Цоя "Группа крови".

По его словам, музыкальный коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.

"Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается", — сказал организатор в комментарии РБК

Он также выразил мнение, что иностранная группа сделала правильный выбор и серьезно подготовилась к номеру.

"Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней", — подчеркнул Зубицкий.

Кроме того, он заявил, что о намерении Metallica исполнить "Группу крови" организаторам стало известно лишь за час-полтора до выхода группы на сцену.

"Это суперзвезды, они к этому относятся очень серьезно. К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика", — заключил Зубицкий.