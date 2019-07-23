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РИА Новости
Культура

Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве

00:32
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу — Центр" Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила в "Лужниках" песню Виктора Цоя "Группа крови".
По его словам, музыкальный коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
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Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"
"Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается", — сказал организатор в комментарии РБК.
Он также выразил мнение, что иностранная группа сделала правильный выбор и серьезно подготовилась к номеру.
"Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней", — подчеркнул Зубицкий.
Кроме того, он заявил, что о намерении Metallica исполнить "Группу крови" организаторам стало известно лишь за час-полтора до выхода группы на сцену.
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"Это суперзвезды, они к этому относятся очень серьезно. К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика", — заключил Зубицкий.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе "Грэмми". Вечером минувшего воскресенья группа выступила на стадионе "Лужники" в Москве.
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