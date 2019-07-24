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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Порошенко задумал "новый Майдан". На этот раз церковный

08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Экс-президент Порошенко в шаге от политического фиаско — его партия "Европейская солидарность" проиграла "Слуге народа" Владимира Зеленского на выборах в Раду. Но он не отчаивается и собирается "расшатать ситуацию" в стране. Как стало известно корреспонденту РИА Новости, для этого он заручился поддержкой националистов и униатов.

"Скоро как начнется..."

Так горячо Порошенко давно не молился. За неделю до парламентских выборов он приехал в Зарваницу — село в Тернопольской области, считающееся духовным центром украинских униатов, последователей греко-католизма. Молитвы, как показало голосование, не помогли: "Европейская солидарность" набрала 8,12% голосов.
Перед президентскими выборами Порошенко так же усиленно и безрезультатно молился с членами созданной в подмогу его избирательной кампании "Православной церкви на Украине".
Однако всего за несколько месяцев проект "незалежной церкви" из масштабного движения якобы за "единение православной Украины" — пусть и посредством захватов храмов канонической Украинской православной церкви — сдулся до раздираемой изнутри скандалами и интригами религиозной организации. В мае от ПЦУ откололся наиболее ярый противник "Московской церкви" — глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
В такой ситуации греко-католики выглядят куда более надежной структурой. Исторически они тесно связаны с националистическим движением на западе страны. Та же ОУН со Степаном Бандерой признавала в качестве "имеющих право на существование" только "Украинскую автокефальную православную церковь" (созданную в 1920 году правительством Петлюры) и униатов. Те в долгу не остались, канонизировав родного отца своего единоверца — священника Андрея Бандеру.
Как стало известно СМИ, даже после второго поражения Порошенко не теряет надежды вернуться на вершину власти. Согласно источникам "Коммерсанта" в окружении политика, экс-президент намерен "расшатать ситуацию": дискредитировать партию Зеленского "Слуга народа" и добиться новых досрочных выборов.

"Порошенко поддерживают УНА-УНСО* и — косвенно — С-14*. Сейчас, правда, они делают это непублично, чтобы не "зашквариться" связями с непопулярным политиком. Но именно они помогут расшатывать ситуацию", — рассказал РИА Новости источник в одной из радикальных нацорганизаций.

А с этими движениями, в свою очередь, активно сотрудничает Украинская греко-католическая церковь (УКГЦ), и в их рядах полно униатов. Особенно их много в движении "Украинская национальная самооборона"* (УНС), которое "несколько лет было в затишье, но во время выборов возродилось".
"Мне известно, что через несколько дней УНС* официально выступит с призывом свергнуть режим Зеленского. Так же было за три года до свержения президента Виктора Януковича. Сейчас пока затишье из-за выборов — все только продумывается", — утверждает собеседник РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш участников Организации украинских националистов С-14 (запрещена в России), протестующих против акции "Бессмертный полк" в Киеве
Марш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Марш участников Организации украинских националистов С-14 (запрещена в России), протестующих против акции "Бессмертный полк" в Киеве

Мечты о "своем патриархате"

Помимо сотрудничества с националистами, Порошенко и униатов объединяет мечта. Экс-президент неоднократно говорил, что Украина должна обрести "единую поместную, независимую от Москвы церковь" во главе с патриархом, — и получил подчиняющуюся Стамбулу ПЦУ, без "патриарха". Униаты попытались продвинуться дальше.
Весной глава УКГЦ архиепископ Святослав Шевчук неожиданно заговорил о том, что возглавляемая им структура может добиться от папы римского официального статуса патриархата.
Вообще, этой мечте более 400 лет: после Брестской унии 1596 года, когда часть духовенства и верующих находившейся на территории Речи Посполитой православной Киевской митрополии перешла под управление папы римского, лидеры греко-католиков стали именовать себя "патриархами". Однако в структуре Римско-католической церкви их глава считается епископом одной из так называемых Восточных церквей, пусть даже и самой крупной — с пятью миллионами последователей.
Глава Украинской греко-католической церкви епископ Святослав (Шевчук)
Глава Украинской греко-католической церкви епископ Святослав (Шевчук)
Глава Украинской греко-католической церкви епископ Святослав (Шевчук)
В начале июля в Ватикане состоялась встреча верхушки УГКЦ с папой Франциском. Обсуждали как раз вопрос о патриаршестве. До этого два месяца Шевчук твердил, что украинские греко-католики как никогда близки к этому.
"Патриархат — это способ существования, а не награда. Это выработка механизмов для процветания нашей Церкви, поскольку повышает нашу эффективность и пастырскую работу", — заявлял он накануне встречи с понтификом.
Но из зала приемов "преемника святого Петра" он выходил с унылым лицом. На встрече папа Франциск назвал конфликт на Украине "обремененным пропагандистскими фальсификациями и разнородными манипуляциями", а стремления некоторых политиков и церковных деятелей — "попытками втянуть религиозный аспект". Кроме того, он явно намекнул униатам, что недоволен их агрессивностью.

"Соборность также ведет к расширению горизонтов, к переживанию богатства своей собственной традиции вместе с универсальностью Церкви; к получению пользы от добрых отношений с общинами других обрядов; к осознанию того, как прекрасно делиться своими богословскими и литургическими сокровищами с другими общинами — в том числе некатолическими; к установлению плодотворных отношений с другими местными церквами", — так сформулировал папа свою позицию, оказавшуюся диаметрально противоположной чаяниям униатов.

Естественно, никакого патриархата униатам не дали. Мало того, в Италии создан подчиняющийся напрямую Апостольскому дворцу "греко-католический экзархат" с сотнями тысяч выходцев с Украины. Естественно, на Украине во всем тут же обвинили Кремль — накануне встречи с униатами, 5 июля, папа Франциск провел переговоры с Владимиром Путиным. Ватикан объяснил хронологическую близость этих событий случайностью, призвав не вдаваться в конспирологию.

"Униаты ругают папу"

В заговоре с Москвой папу Франциска обвиняют с 2016 года, когда тот побеседовал в Гаване с патриархом Кириллом. Особенно разозлила украинских греко-католиков вот эта фраза из совместной декларации: "Сегодня очевидно, что метод униатизма прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства".
После этого отношения Римско-католической и Русской православной церквей заметно потеплели. Однако в связи с активизацией униатов в последние месяцы возникло опасение, что достигнутый прогресс будет перечеркнут. Впрочем, в РПЦ подобные слухи развеяли.
"Греко-католики неоднократно, даже в лице своего руководства, выступали с публичной критикой папы римского Франциска в связи с его позицией по тому или иному вопросу — в том числе украинскому. Позиция Ватикана является сбалансированной, сдержанной и не представляет каких-либо проблем для Русской православной церкви", — сообщил журналистам замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Суть взгляда Ватикана на украинскую проблему, по его словам, заключается в "призыве к миротворческой деятельности Церкви в условиях гражданского конфликта". А УКГЦ в пику своему начальству "ассоциирует себя с одной из сторон этого конфликта и, таким образом, вместо миротворческого служения усугубляет разделение украинского общества".
Поэтому, отказав униатам в патриаршестве, Ватикан поступил вполне логично и обозначил приоритеты, отмечает церковный историк Владислав Петрушко.
"Для папы Франциска важен экуменический (межконфессиональный. — Прим. ред.) диалог, важны отношения с православным миром. И он, конечно, не может не понимать, что дарование украинским греко-католикам статуса патриархата сразу отбросит далеко назад отношения с православными Церквами — прежде всего с Русской", — заключает эксперт.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
17 июля, 08:00
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОрганизация украинских националистовВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВладимир ПутинУкраина
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