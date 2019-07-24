Звездный интернационал: индус, араб и русский на пути к Марсу

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Главной "космической" целью человечества уже много лет остаются полеты на Луну и Марс. Билл Палоски, директор программы по изучению человека в НАСА, и участники уникального эксперимента, проходившего в России, рассказали, как опыты на Земле помогут долететь до красной планеты, и почему для этого нужны индусы, арабы и конфликты.

Главный плюс России

В минувшую среду в стенах Института медико-биологических проблем РАН состоялось знаменательное событие. Завершился уникальный эксперимент SIRIUS-19, в рамках которого экипаж из шести добровольцев, трех девушек и мужчин, провел четыре месяца в изоляционном комплексе "Марс-500".

"Проект SIRIUS поможет нам подготовить будущих космонавтов и астронавтов, которым придется прожить и пережить необыкновенно долгую изоляцию на пути к Марсу и другим далеким мирам. Поэтому я благодарю добровольцев и ученых за то, что они начали прокладывать дорогу к Луне и Марсу", — заявил американский чиновник на церемонии встречи экипажа.

Этот проект, во многом моделирующий реальный полет и высадку на поверхность Марса или Луны, стал вторым успешным совместным начинанием, реализованным силами НАСА, ИМБП РАН и их российских и европейских партнеров в рамках программы SIRIUS.

Она была запущена в конце 2016 года после подписания совместного соглашения между американцами и российским институтом. В его рамках они согласились запустить обширную совместную программу исследований, связанных с влиянием длительной изоляции на жизнедеятельность и психику космонавтов и астронавтов.

"Сегодня все иностранные специалисты хорошо понимают, что нигде, кроме как в России и у нас в институте, подобные исследования провести нельзя. Причины этого просты – у нас не только есть НЭК и уникальная аппаратура, но и колоссальный опыт. Что еще важнее, наши специалисты непосредственно работают с МКС, что позволяет сопоставлять результаты", — отметил Марк Белаковский, главный менеджер проекта SIRIUS в ИМБП РАН.

Эти успехи, по его словам, стали возможными благодаря тому, что институт смог эффективно передать знания и навыки новому поколению ученых и вовлечь их в проведение изоляционных экспериментов. Особенно сильно в этом помог уникальный эксперимент "Луна-2015" с полностью женским экипажем, который привлек внимание публики и прессы со всех стран мира.

"Успех "Луны-2015" придал нам уверенности – мы поняли, что мы можем проводить подобные опыты, и предложили НАСА и другим иностранным партнерам провести совместные исследования. Мы добились небывалого успеха – в последнем эксперименте принимало участие сразу два сотрудника НАСА, уникальный случай в мировой практике", — продолжает ученый.

Первый пробный международный эксперимент в рамках этой инициативы, SIRIUS-17, был успешно проведен российскими исследователями и их зарубежными партнерами в конце 2017 года. В его рамках экипаж из пяти граждан России и представителя Германии прожил почти три недели внутри изоляционного комплекса "Марс-500".

"Нам удалось собрать очень профессиональную команду, в которой было сразу два космонавта, Марк Серов и Анна Кикина. Они отлично отработали и еще раз убедили и нас самих, и наших американских и европейских партнеров в возможности проведения таких исследований. Вдобавок, они показали, насколько важна сплоченность экипажа", — вспоминает Белаковский.

С ним согласен Евгений Тарелкин, командир SIRIUS-19 и действующий российский космонавт. Он отметил, что его экипаж действовал, как "единая команда" и что за четыре месяца совместной жизни у всех ее членов появились совместные планы, которые они планируют реализовать в ближайшем будущем.

"Марс в кармане"

Как отметил Белаковский, на этом сотрудничество между НАСА и российскими космическими медиками не заканчивается – уже в следующем году начнется еще более длительный восьмимесячный эксперимент.

"Мы уже обсудили и предварительно договорились провести как минимум два длительных эксперимента – восьмимесячный полет, который начнется в следующем году, и годичную изоляцию, которая будет запущена через полгода-год после завершения первого проекта. Если мы не получим ответы на все интересующие нас вопросы, мы можем провести еще один дополнительный проект", — добавил Палоски.

В этих исследованиях, как рассказали Белаковский и его американский визави, скорее всего, будут задействованы добровольцы и ученые из Французского космического агентства, CNES, а также их немецкие коллеги из DLR.

Они отметили, что на прошлой неделе к проекту официально присоединилось Европейское космическое агентство. По текущим планам ЕКА, его представители будут участвовать как в восьмимесячной, так и в годичной миссии SIRIUS-2022.

В SIRUS-20, по словам российского ученого, будет работать максимально разношерстный международный экипаж, в том числе две девушки из США или стран Европы, а также представители еще более далеких и экзотических для нас стран. Вдобавок, в этом проекте, по его словам, может принять участие известный российский космонавт.

Палоски добавил, что США пока не планирует использовать профессиональных астронавтов в изоляционных исследованиях. При этом он отметил, что представители центра подготовки астронавтов в НАСА уже выразили интерес к подобным экспериментам. В будущем не исключено, что американцы будут участвовать в них наравне с российскими коллегами.

"Наши коллеги из центра подготовки астронавтов серьезно рассматривают возможность по использованию астронавтов, чей полет состоится еще не так скоро, в подобных экспериментах. Они, к примеру, могут помочь нам отработать некоторые приборы и системы, которые будут использоваться во время выходов на поверхность Луны или высадки на Марс", — отметил чиновник НАСА.

Космонавт Марк Серов, командир экипажа SIRIUS-17 и начальник летно-испытательного отдела РКК "Энергия", рассказал РИА Новости, что он достаточно скептически относится к тому, что его западные коллеги действительно смогли бы принять участие в изоляционных исследованиях.

"Участие всех американских коллег в экспериментах – достаточно сложный организационный вопрос. С астронавтами это еще сложнее осуществить. В отличие от российских космонавтов, многие из которых постоянно готовятся к полетам и больше ничего не делают, астронавты часто создают новые эксперименты и разрабатывают технику. Поэтому на изоляционные эксперименты у них просто может не быть времени", — отметил собеседник агентства.

С другой стороны, он подчеркнул, что участие профессиональных астронавтов в SIRIUS и других исследованиях такого рода позволяет РКК "Энергия" и другим представителям российской космической отрасли серьезно готовиться к полетам за пределы орбиты Земли.

© Фото : Роскосмос Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС © Фото : Роскосмос Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС

"Мы рассматриваем эти эксперименты как возможность проверить те виды деятельности экипажа, которые обычно не проходят на борту МКС, в том числе работу на борту корабля или высадку на поверхность другой планеты, а также проверить то оборудование, которое мы разрабатываем для этих целей, в условиях, приближенных к реальности", — отметил Серов.

К примеру, на SIRIUS-17 экипаж экспедиции проверял работу тренажера, который будет установлен на корабль "Федерация" для укрепления мышц космонавтов, а участники SIRIUS-19 тестировали систему управления, которая будет использоваться для посадки челноков на Луну, а также прототип российского "лунного багги".

Эти опыты и оборудование, как подчеркнул космонавт, нацелены не на конкретный полет к Марсу или на спутницу Земли, а предназначены для любых межпланетных перелетов.

"Не вижу смысла в разговорах только о Луне или Марсе и установлении каких-то единичных рекордов. Необходимо говорить об освоении всей Солнечной системы. Если мы создадим базовые условия, технологии и возможности для этого, то и Марс будет у нас в кармане", — добавил Серов.

В свою очередь, представители НАСА планируют проверить в ходе следующих экспериментов не только новое оборудование, которое будет использоваться во время высадок на поверхность других миров и полетов к ним, но и "космические" системы искусственного интеллекта.

В частности, как рассказал Палоски, специалисты американского космического агентства разработали серию "умных" медицинских приборов, которые помогут будущим марсонавтам самостоятельно проводить медицинские обследования, не обладая при этом медицинским образованием, и подбирать оптимальные пути для их решения, не ожидая помощи с Земли.

Психология одиночества

При этом, главная цель SIRIUS20 и всех последующих экспериментов, по словам представителя НАСА, будет заключаться в изучении того, как участники экипажа уживаются друг с другом и учатся максимально эффективно взаимодействовать друг с другом, а также других психологических полетов долговременных полетов.

"Самый большой плюс комплекса "Марс-500" заключается в том, что мы можем собрать здесь максимально международный экипаж и проследить за тем, как представители разных культур, полов и менталитетов будут совместно работать и жить. Это позволит нам перебрать и изучить все возможные варианты комбинаций в составе реальных экспедиций, которые могут возникнуть при отборе кандидатов в команду, которая полетит на Марс", — продолжает Палоски.

Особенно важно, как отметили и Белаковский, и его американский коллега, понимать то, как представители подобных экипажей будут взаимодействовать друг с другом в критических ситуациях. Различия в характере, национальных особенностях менталитета и культуре могут усугубить подобные ситуации и породить новые конфликты, которые будут угрожать жизни всех участников экспедиции.

Предугадать подобные ситуации фактически невозможно, и поэтому проведение изоляционных экспериментов, а также моделирование кризисных ситуаций на их борту, станет особенно важным для ученых при подготовке будущих марсонавтов и жителей лунных станций и баз на поверхности Луны.

"В наших прошлых экспериментах, к примеру, в рамках проекта SFINCSS-99, возникали очень сложные и даже запредельные ситуации. Академик Газенко, наш руководитель, всегда в ответ на это говорил – не стоит расстраиваться, так как в космосе может возникнуть все, что угодно. Наша задача – испытать это на Земле и подумать, как мы можем решать вопросы в экстремальных ситуациях", — рассказал Белаковский.

Эти эксперименты, как отметил главный менеджер проекта SIRIUS, имеют двоякую сторону. Ученых интересует не только то, как сам экипаж миссий отреагирует на появление проблемы и попытается ее разрешить, но и то, что будут делать сотрудники центра управления полетами. Иногда они оказывались в ситуациях, которые они сами не ожидали увидеть.

"В таких случаях всегда возникает вопрос о критериях успешности эксперимента. Если возникает конфликт – это хорошо или плохо? Как я лично считаю, это не важно, так как такие ситуации могут появиться, и их нужно решать, забыв о своих национальных и государственных принадлежностях. Я постоянно пытаюсь донести это до наших американских партнеров", — продолжает ученый.

К примеру, в рамках проекта "Марс-500" внутренний критерий успеха заключался в том, чтобы половина его участников доработала до конца миссии. При этом Белаковский подчеркнул, что самые экстремальные ситуации, угрожающие жизни и благополучию добровольцев, подобные пожару на станции "Мир", будут полностью исключены. Ученые обязательно прекратят эксперимент, если такая проблема возникнет в будущем.

"Проект SIRIUS-19 был подготовлен таким образом, что у нас часто возникали ситуации, которые выводили нас на эмоции. Тяжелые ситуации начали возникать у нас уже на второй неделе изоляции", — признался Тарелкин.

Первые эксперименты в рамках программы SIRIUS и проект "Марс-500", как отметил Белаковский, уже заставили ученых заключить, что и участники изоляционных экспериментов, и реальные экипажи долговременных экспедиций должны обязательно участвовать в "тимбилдинге".

Психологическая совместимость и сплоченность экипажа, а также их другие личные качества, как отметили и российские, и американские руководители программы, будут особенно важны для продолжительных миссий по той причине, что доступные им ресурсы будут крайне ограниченными, а помощь с Земли будет далеко не мгновенной.

"Пока мы моделируем достаточно простые проблемы, которые могут возникнуть на борту корабля, однако в будущем мы намерены создать более сложные и масштабные внештатные ситуации. Конечно, мы не можем создать реальную угрозу для жизни экипажа, но мы постараемся придумать такие ситуации, которые заставят сильно задуматься участников наших экспериментов и заставят их действовать, как единая команда", — добавил Палоски.

По схожим причинам, Белаковский и другие российские участники программы SIRIUS мечтают и надеются на то, что в ней будут работать не только выходцы из Европы и США, но и представители восточных стран, в том числе будущие индийские и арабские астронавты.

Космос вне политики

"Нам проще работать с европейцами в силу особенностей менталитета, чем с представителями Юго-Восточной Азии или арабских стран, и поэтому в наших экспериментах обычно участвуют выходцы из Европы. Мы же сейчас проговариваем варианты с мужчиной из Арабских Эмиратов, и индийскими летчиками-астронавтами, которых мы скоро будем обследовать по соглашению с "Роскосмосом". Мы обязательно предложим им участвовать в наших проектах", — добавил ученый.

Решить эту задачу, по словам главного менеджера проекта, будет достаточно сложно, так как участниками изоляционных исследований может стать не любой желающий, а специалисты в конкретных областях, важных для осуществления реальных полетов. Тем не менее, медики надеются, что им удастся подобрать правильных кандидатов и успешно запустить SIRIUS-20.

Вдобавок, как отметил Палоски, эти опыты имеют и важное значение для людей, которые останутся на Земле, а не полетят на другие миры. Как надеются американские и российские исследователи, наблюдения за жизнью последующих экипажей помогут нам понять, как одиночество влияет на жизнь человека. Это особенно важно для продления жизни одиноких пожилых людей, чье число в мире постоянно растет.

Что ожидает программу SIRIUS после высадки американских астронавтов на Луне? Как подчеркнули представители США, они планируют продолжать сотрудничество с российскими учеными и расширять его. Они помогут решить следующую большую задачу – совершить первый пилотируемый полет к красной планете.

"Мы намерены продолжать наши совместные эксперименты с ИМБП РАН, причем мы планируем сфокусировать усилия не только на наземных изоляционных исследованиях, но и на опытах на борту МКС. Эти эксперименты необходимы для того, чтобы плавно перейти на окололунную орбиту. Мы изначально планировали сделать это в 2028 году, после чего начать подготовку к полету на Марс, однако теперь сроки оказались сдвинуты", — отметил чиновник НАСА.

Как подчеркнул Палоски, главная задача всех этих совместных исследований – понять, как ученые могут помочь экипажам этих экспедиций пережить столь долгий полет и изоляцию во время путешествия к Марсу и обратно. Специалисты ИМБП РАН и российский комплекс "Марс-500", по его словам, идеально подходят для решения этой задачи.

Ускорение американской лунной программы и перенос ее фокуса с постройки орбитальной станции LOP-G на повторную высадку астронавтов на поверхность спутницы Земли, как отметил чиновник, не скажется на сотрудничестве между Россией и НАСА и не сильно изменит сам характер экспериментов, которые ученые ведут в рамках SIRIUS и других совместных инициатив.

"Конечно, возможность проводить некоторые опыты на поверхности Луны даст нам новые возможности для изучения того, как человек будет жить и работать на поверхности Марса, однако сама суть SIRIUS не поменяется. Эта инициатива сфокусирована на изучении любых и всех долговременных эффектов жизни в космосе", — пояснил глава программы по изучению человека в НАСА.