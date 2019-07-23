Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роботу "Федору", готовящемуся к полёту на Международную космическую станцию, создали аккаунт в Twitter, где показали вид внутри корабля "Союз" его глазами.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", - написано от имени робота в первом сообщении.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что "Федора" привезли на "Байконур", где он пройдет подготовку к полёту в космос.

К первому сообщению в Twitter робота прикреплено видео, в котором показан интерьер корабля "Союз" его глазами.

В следующем сообщении "Федор" поправил свой номер на F-850, сославшись на неловко работающие после виброиспытаний руки. Сообщение сопровождается фотографиями, среди которых сам робот, привязанный веревкой к креслу внутри корабля.