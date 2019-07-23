Обломки упавшего в море вертолета с россиянами доставили в порт Ливорно

РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Обломки упавшего в море близ побережья Тосканы вертолета, на борту которого находились двое россиян, извлечены из воды и доставлены в порт Ливорно, стало известно РИА Новости из информированных источников.

Вертолет Robinson R66 с двумя гражданами России на борту упал в море близ острова Горгона в понедельник вечером.

Как сообщили ранее в противопожарной службе города Ливорно, его экипаж не подавал сигналы бедствия. На борту находились два человека – мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено и доставлено в порт Ливорно. По данным местного издания Livorno Today, владельцем и пилотом вертолета был 37-летний Максим Сычев. Его тело до сих пор не найдено, спасательные службы продолжают поиски.

Инцидент произошел в шести милях к юго-востоку от острова Горгона. После получения сигнала о крушении в район отправились катера береговой охраны и противопожарной службы. Ее аквалангисты достигли находившихся на поверхности воды обломков вертолета и сразу извлекли тело женщины, застрявшее в кабине. Для облегчения поисков пилота район происшествия был оцеплен надувными понтонами.

Во вторник вечером обломки вертолета были доставлены в Ливорно на корабле и были переданы следователям для изучения. Расследование причин крушения ведет прокуратура тосканского города.