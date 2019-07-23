МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины отправило спецназ в город Покровск в Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе выборов, после этого у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины, сообщили в МВД.

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Для стабілізації ситуації у ОВК #50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції

зі складу сил авіапідтримки. pic.twitter.com/K7LejHzrnt — МВС України (@MVS_UA) July 23, 2019

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в сообщении ведомства Twitter