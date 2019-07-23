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РИА Новости

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома

Вчера, 22:08
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© Фото : Нацполиция Донецкой областиАкция протеста возле избиркома в Донецкой области
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
© Фото : Нацполиция Донецкой области
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины отправило спецназ в город Покровск в Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе выборов, после этого у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины, сообщили в МВД.
"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в сообщении ведомства Twitter.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Ситуация на УкраинеМВД УкраиныДонецкая областьПокровскУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как уже эта политкорректность надоела... Не спецназ, а карателей!
23 июля, 22:19
Naum Vygodsky
1800002
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