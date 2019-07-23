"Британский Трамп": президент США приветствовал избрание Джонсона премьером

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что "жесткий" и "умный" Борис Джонсон на посту премьера Великобритании - то, что нужно стране.
"Борис Джонсон - хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют "британский Трамп", и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он все сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Он сообщил, что среди собравшихся на конференции присутствует глава партии Brexit Найджел Фарадж. "Я думаю, он где-то здесь, я его видел", - сказал Трамп, пытаясь найти Фараджа в толпе. "Он среди ясного неба получил 32% голосов Он делает отличную работу, и я знаю, что он будет хорошо работать с Борисом", - сказал президент США.
Ранее во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии Великобритании, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник поздравил Бориса Джонсона после его избрания на пост главы британской Консервативной партии и премьера страны.
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