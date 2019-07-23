"Британский Трамп": президент США приветствовал избрание Джонсона премьером

"Борис Джонсон - хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют "британский Трамп", и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он все сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.