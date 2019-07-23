Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде

"Я вам обещаю. Каждое мое выступление в Раде будет начинаться со слов "А Порошенко в зале" или "Вот место Порошенко", если его в зале не будет. И это будет совесть "Слуги народа". Пока Порошенко будет в зале, пока он будет депутатом и будет ходить на заседания, а не на допросы в НАБУ (Национальное атикоррупционное бюро Украины – ред.) и к генеральному прокурору… Я вам обещаю, что буду это делать каждый день. Это мое обязательство на весь девятый созыв", - заявил Шуфрич во вторник в эфире телеканала "112.Украина".