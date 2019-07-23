Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T21:04Z
https://ria.ru/20190723/1556816375.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_b67d8e630af22d3102c3a2ffed3d8805.jpg
РИА Новости

Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде

Вчера, 21:04
936
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пообещал стать "совестью" партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", пока экс-глава государства Петр Порошенко будет в парламенте.
Ранее Госбюро расследований на основании заявлений экс-заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.

"Я вам обещаю. Каждое мое выступление в Раде будет начинаться со слов "А Порошенко в зале" или "Вот место Порошенко", если его в зале не будет. И это будет совесть "Слуги народа". Пока Порошенко будет в зале, пока он будет депутатом и будет ходить на заседания, а не на допросы в НАБУ (Национальное атикоррупционное бюро Украины – ред.) и к генеральному прокурору… Я вам обещаю, что буду это делать каждый день. Это мое обязательство на весь девятый созыв", - заявил Шуфрич во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
21 июля, 23:45
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
1171001
Обсудить 2
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал действия Бразилии в рамках БРИКС
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал новые заявления Киева по Донбассу
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
"Парламент" Гуаидо одобрил пакт об иностранной военной помощи
Лента
новостей
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
"Обдирают хуже Китая": Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко прокомментировал итоги выборов в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния