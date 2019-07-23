Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пообещал стать "совестью" партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", пока экс-глава государства Петр Порошенко будет в парламенте.
Ранее Госбюро расследований на основании заявлений экс-заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.
"Я вам обещаю. Каждое мое выступление в Раде будет начинаться со слов "А Порошенко в зале" или "Вот место Порошенко", если его в зале не будет. И это будет совесть "Слуги народа". Пока Порошенко будет в зале, пока он будет депутатом и будет ходить на заседания, а не на допросы в НАБУ (Национальное атикоррупционное бюро Украины – ред.) и к генеральному прокурору… Я вам обещаю, что буду это делать каждый день. Это мое обязательство на весь девятый созыв", - заявил Шуфрич во вторник в эфире телеканала "112.Украина".
Депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.
21 июля, 23:45"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.