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РИА Новости

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 человек

Вчера, 20:54
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В понедельник сообщалось о 80 отравившихся.
"По состоянию на 15.00 23.07.2019 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздними обращениями за медицинской помощью, так как с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан и ее реализация через вендинговые аппараты приостановлена.
"Из числа ранее госпитализированных 33 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, четыре человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.
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В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.
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