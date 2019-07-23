Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 человек

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В понедельник сообщалось о 80 отравившихся.
"По состоянию на 15.00 23.07.2019 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздними обращениями за медицинской помощью, так как с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан и ее реализация через вендинговые аппараты приостановлена.
"Из числа ранее госпитализированных 33 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, четыре человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.
В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.