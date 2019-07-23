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РИА Новости

Клишас прокомментировал проект об идентификации пользователей e-mail

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Внесенный во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи, не нарушит тайну переписки, заявил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Законопроект также предусматривает, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что предложенный сенаторами механизм ограничения пересылки запрещенной информации в РФ может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение права граждан на тайну личной переписки.
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Вчера, 17:07
Идентификация пользователей e-mail: за и против В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали документ.
"С 2017 года действует закон об идентификации пользователя мессенджера на основании его абонентского номера оператора сотовой связи. При принятии данного закона не возникало вопроса о нарушении тайны переписки. В частности, Леонид Левин голосовал за принятие закона. Аналогичный порядок идентификации предлагается внесенным законопроектом в отношении пользователей электронной почты. Тайна переписке при этом также не нарушается", - заявил Клишас.
Он напомнил, что в соответствии с законом "О связи" абонентом сотовой связи может быть только лицо, прошедшее идентификацию, то есть сообщившее оператору связи паспортные данные.
"Закон о сим-картах также предусматривает необходимость идентификации пользователей. При его рассмотрении также не возникал вопрос о нарушении конституционных прав", - сказал Клишас.
Вице-президент и технический директор Mail.Ru, Владимир ГАБРИЕЛЯН
Вчера, 14:12
В Mail.ru назвали проект идентификации пользователей e-mail неуместным
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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В Mail.ru назвали проект идентификации пользователей e-mail неуместным
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