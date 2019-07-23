Клишас прокомментировал проект об идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Внесенный во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи, не нарушит тайну переписки, заявил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Законопроект также предусматривает, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что предложенный сенаторами механизм ограничения пересылки запрещенной информации в РФ может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение права граждан на тайну личной переписки.

"С 2017 года действует закон об идентификации пользователя мессенджера на основании его абонентского номера оператора сотовой связи. При принятии данного закона не возникало вопроса о нарушении тайны переписки. В частности, Леонид Левин голосовал за принятие закона. Аналогичный порядок идентификации предлагается внесенным законопроектом в отношении пользователей электронной почты. Тайна переписке при этом также не нарушается", - заявил Клишас.

Он напомнил, что в соответствии с законом "О связи" абонентом сотовой связи может быть только лицо, прошедшее идентификацию, то есть сообщившее оператору связи паспортные данные.