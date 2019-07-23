В ПАСЕ не прокомментировали информацию о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – организация, в том числе благородя которой мир узнал о секретных тюрьмах ЦРУ США - не комментирует информацию о тайных тюрьмах украинских силовиков в Донбассе.

Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о тайных тюрьмах в Донбассе, в ПАСЕ сказали: "Не будет никаких комментариев по этой теме".

Благородя докладу швейцарского парламентария Дика Марти в ПАСЕ в 2006 году мир узнал о существовании секретных тюрем ЦРУ на территории некоторых стран Совета Европы. Марти отмечал, что полученные Советом Европы сведения "позволяют укрепить достоверность" выдвигаемых против США обвинений в тайном содержании захваченных исламистов на территории ряда европейских стран.

Марти также заявлял, что ему удалось получить данные, которые "позволяют предположить, что происходили похищения и перевозка людей вне установленных законом процедур". Докладчик отмечал, что "США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это "чужими руками". Марти был уверен, что правительства этих стран не могли не подозревать о "перевозках заключенных", так как они шли напрямую через аэропорты европейских стран, на самолетах, приписанных к ЦРУ.