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РИА Новости

В ПАСЕ не прокомментировали информацию о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – организация, в том числе благородя которой мир узнал о секретных тюрьмах ЦРУ США - не комментирует информацию о тайных тюрьмах украинских силовиков в Донбассе.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Вчера, 08:42
Политолог рассказал о возможной реакции ООН на тайные тюрьмы СБУВ Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Харькове. Повлияет ли это на позицию мирового сообщества, в эфире радио Sputnik предположил политолог Антон Бредихин.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о тайных тюрьмах в Донбассе, в ПАСЕ сказали: "Не будет никаких комментариев по этой теме".
Благородя докладу швейцарского парламентария Дика Марти в ПАСЕ в 2006 году мир узнал о существовании секретных тюрем ЦРУ на территории некоторых стран Совета Европы. Марти отмечал, что полученные Советом Европы сведения "позволяют укрепить достоверность" выдвигаемых против США обвинений в тайном содержании захваченных исламистов на территории ряда европейских стран.
Марти также заявлял, что ему удалось получить данные, которые "позволяют предположить, что происходили похищения и перевозка людей вне установленных законом процедур". Докладчик отмечал, что "США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это "чужими руками". Марти был уверен, что правительства этих стран не могли не подозревать о "перевозках заключенных", так как они шли напрямую через аэропорты европейских стран, на самолетах, приписанных к ЦРУ.
Герб у входа в здание СБУ в Киеве
26 марта, 20:05
Эксперт: тайных тюрем на Украине – десяткиСК возбудил уголовное дело после информации о тайных тюрьмах на Украине. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Согласно предоставленным ему данным, "абсолютно достоверно известно, что самолеты ЦРУ не менее 300 раз совершали посадку на старом континенте". Сославшись на информацию от официальных лиц в США и в других странах, Марти подчеркнул, что "целый ряд ясных доказательств, подтверждающихся разными источниками, свидетельствует о существовании системы "передислокации" или "аутсорсинга" пыток".
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