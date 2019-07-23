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РИА Новости

Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых

Вчера, 19:44
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© Фото : ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РоссииПетербурженка Оксана родила троих сыновей и одну дочь. 23 июля 2019
Петербурженка Оксана родила троих сыновей и одну дочь. 23 июля 2019
© Фото : ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
"В 10.25 утра родились четыре замечательных ребенка: три мальчика и одна девочка. Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов. Молодая мама чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
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Как отмечают медики, женщина, чья беременность в возрасте 37 лет была спонтанной, была планово госпитализирована в Перинатальный центр на сроке 32 недели. В течение трех недель врачам удавалось пролонгировать беременность для достижения оптимального срока для родов. Поскольку многоплодная беременность служит показанием для проведения кесарева сечения, эта операция была проведена в плановом порядке во вторник.
"Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно", - информирует перинатальный центр, где рождение четверых детей одновременно стало первым случаем за всю историю медучреждения с 2013 года.
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