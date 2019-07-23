Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

"В 10.25 утра родились четыре замечательных ребенка: три мальчика и одна девочка. Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов. Молодая мама чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Как отмечают медики, женщина, чья беременность в возрасте 37 лет была спонтанной, была планово госпитализирована в Перинатальный центр на сроке 32 недели. В течение трех недель врачам удавалось пролонгировать беременность для достижения оптимального срока для родов. Поскольку многоплодная беременность служит показанием для проведения кесарева сечения, эта операция была проведена в плановом порядке во вторник.