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РИА Новости

RT опубликовал третью серию проекта Красовского "Эпидемия"

Вчера, 19:30
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал третий эпизод сериала "Эпидемия", созданного совместно с директором фонда "СПИД.Центр" Антоном Красовским.
Выпуск посвящен поездке журналистов в православный центр реабилитации наркозависимых "Подвижник".
Съемочная группа вместе с Красовским встретилась с директором центра Вячеславом Боровских, который отрицает существование ВИЧ и считает болезнь искусственно созданным заговором.
"Этот эпизод о вере: вере в бога, в науку и в ВИЧ", - отмечается в описании эпизода.
Символ борьбы со СПИДом
5 июня, 08:00
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Антон КрасовскийRussia Today (телекомпания)РоссияОбщество
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