RT опубликовал третью серию проекта Красовского "Эпидемия"

Съемочная группа вместе с Красовским встретилась с директором центра Вячеславом Боровских, который отрицает существование ВИЧ и считает болезнь искусственно созданным заговором.

"Этот эпизод о вере: вере в бога, в науку и в ВИЧ", - отмечается в описании эпизода.