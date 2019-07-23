Тарантино рассказал, чем займется после завершения режиссерской карьеры

На вопрос ведущего о том, действительно ли он планирует закончить режиссерскую карьеру после десятой картины, Тарантино ответил: "Я, конечно, не исчезну, как Сэлинджер, буду что-то писать. К тому же я недавно женился и хочу обзавестись детьми".