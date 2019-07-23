Тарантино рассказал, чем займется после завершения режиссерской карьеры

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино в телепередаче у Джимми Кумейла, посвященной премьере фильма "Однажды в Голливуде", рассказал, что после завершения режиссерской карьеры хочет обзавестись детьми.
На вопрос ведущего о том, действительно ли он планирует закончить режиссерскую карьеру после десятой картины, Тарантино ответил: "Я, конечно, не исчезну, как Сэлинджер, буду что-то писать. К тому же я недавно женился и хочу обзавестись детьми".
"Однажды в Голливуде" - девятая работа режиссера.
На премьеру фильма в китайском театре Граумана в Лос-Анжелесе приехали актеры, сыгравшие в нем главные роли: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.