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РИА Новости
Культура

Тарантино рассказал, чем займется после завершения режиссерской карьеры

Вчера, 22:31
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussКвентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино в телепередаче у Джимми Кумейла, посвященной премьере фильма "Однажды в Голливуде", рассказал, что после завершения режиссерской карьеры хочет обзавестись детьми.
На вопрос ведущего о том, действительно ли он планирует закончить режиссерскую карьеру после десятой картины, Тарантино ответил: "Я, конечно, не исчезну, как Сэлинджер, буду что-то писать. К тому же я недавно женился и хочу обзавестись детьми".
"Однажды в Голливуде" - девятая работа режиссера.
На премьеру фильма в китайском театре Граумана в Лос-Анжелесе приехали актеры, сыгравшие в нем главные роли: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.
Режиссер Квентин Тарантино
3 июля, 12:01
Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин ТарантиноБрэд Питт (Уильям Бредли)
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