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РИА Новости

ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗаместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
© РИА Новости / Григорий Василенко
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КИЕВ, 23 июл – РИа Новости. Фракция партии "Слуга народа" не сможет создать коалицию с другими политсилами, если получит большинство (получит более 226 мест) в Верховной раде, заявил во вторник бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.
"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента имеет полномочия коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью конституции Украины.
По его словам, подобная ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва. "И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года", - цитирует Магеру издание "Левый берег".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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