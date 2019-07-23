ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями

КИЕВ, 23 июл – РИа Новости. Фракция партии "Слуга народа" не сможет создать коалицию с другими политсилами, если получит большинство (получит более 226 мест) в Верховной раде, заявил во вторник бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента имеет полномочия коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью конституции Украины.

По его словам, подобная ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва. "И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года", - цитирует Магеру издание "Левый берег".