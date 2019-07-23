Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T19:03Z
https://ria.ru/20190723/1556812600.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153141/70/1531417017_0:37:2942:1692_1036x0_80_0_0_8af3c5af9808140c70072108538893d6.jpg
РИА Новости

Италия намерена работать с Джонсоном для организованного Brexit

Вчера, 19:03
170
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Италия будет работать с избранным премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы Лондон оставался партнером Евросоюза после выхода из его состава, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.
"Мы будем работать с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания оставалась важным и надежным партнером для Европейского Союза даже после Brexit", - написал он в своем Facebook.
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Вчера, 14:53
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
По словам Конте, после избрания Джонсона на пост премьера Великобритании целями остаются "организованный выход Великобритании из ЕС и работа для обеспечения процветания всех граждан Европы".
Ранее избрание Бориса Джонсона также приветствовал вице-премьер Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.
Перестановка слагаемых
Вчера, 18:53
Перестановка слагаемых
200000
Обсудить 0
Джузеппе КонтеБорис ДжонсонВеликобританияИталияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО заявил о готовности работать с Джонсоном
РИА
Новости
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго, Шотландия. 8 июня 2017
Шотландия заблокирует план Джонсона по Brexit без сделки
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии
Лента
новостей
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика Британии при Джонсоне
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Меркель надеется на продолжение дружбы с Британией после избрания Джонсона
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
Экс-руководителя венесуэльской PDVSA нашли мертвым в Мадриде
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей
В Италии нашли тело одного погибшего при крушении вертолета с россиянами
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Пакистанский премьер намерен встретиться с талибами
Дэвид Норквист
Трамп выдвинул Норквиста на пост первого замглавы Пентагона
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
Президент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии намерен поддерживать добрососедские отношения с Россией
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Сальвини приветствовал избрание Джонсона лидером британских консерваторов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Лента новостейМолния