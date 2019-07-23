Италия намерена работать с Джонсоном для организованного Brexit

РИМ, 23 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Италия будет работать с избранным премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы Лондон оставался партнером Евросоюза после выхода из его состава, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.
"Мы будем работать с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания оставалась важным и надежным партнером для Европейского Союза даже после Brexit", - написал он в своем Facebook.
По словам Конте, после избрания Джонсона на пост премьера Великобритании целями остаются "организованный выход Великобритании из ЕС и работа для обеспечения процветания всех граждан Европы".
Ранее избрание Бориса Джонсона также приветствовал вице-премьер Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.
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