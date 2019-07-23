Италия намерена работать с Джонсоном для организованного Brexit

По словам Конте, после избрания Джонсона на пост премьера Великобритании целями остаются "организованный выход Великобритании из ЕС и работа для обеспечения процветания всех граждан Европы".

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.