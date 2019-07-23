В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, с мая 2015 года по июнь 2018-го Бутин был старшим инспектором одного из отделов управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях в составе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а затем перешел на ту же должность в другой отдел ведомства.

Выявив незаконную торговлю на Чебышевской улице, он предложил продавцу ежемесячно передавать ему две тысячи рублей, получив таким образом не менее 32 тысяч рублей. При проверке другой торговой точки на улице Рубакина Бутин брал взятки продуктами.

"За непривлечение к ответственности (он. — Прим. ред.) просто забирал у (продавца. — Прим. ред.) различные товары: банку меда за 700 рублей, три банки масла по 100 рублей каждая. У (другого. — Прим. ред.) продавца <…> с той же улицы забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей", — уточняет пресс-служба городских судов.

Дело расследовалось по статьям "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" и "Мелкое взяточничество". Бутин частично признал вину, пояснив, что "мед не брал".