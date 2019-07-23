Паук предложил Памфиловой записать совместный трек

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий предложил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой, признавшейся в любви к русскому року, записать вместе с ним трек "Anarchy in РФ".

Ранее Памфилова выразила сожаление в связи с тем, что Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму, и призналась, что любит русский рок.

Троицкий рассказал РИА Новости, что пригласил главу ЦИК принять участие в записи совместной песни. "На запись трека "Anarchy in РФ". Там все будут участвовать известные звезды", - сказал музыкант.

По его словам, запись трека планируется на пятницу или воскресенье, также музыкант добавил, что он намерен пригласить главу ЦИК на свой концерт.