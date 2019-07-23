Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.

Это случилось, так как с начала года МВД направляет более полные данные. С 1 января вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

"Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", — цитирует РБК ответ Росстата.

Помимо этого, увеличение показателей также произошло за счет тех, кто получил временную регистрацию в России, отметили в ведомстве. При этом миграция внутри страны сократилась.