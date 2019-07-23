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РИА Новости

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
© РИА Новости / Денис Гришкин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Это случилось, так как с начала года МВД направляет более полные данные. С 1 января вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.
"Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", — цитирует РБК ответ Росстата.
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Помимо этого, увеличение показателей также произошло за счет тех, кто получил временную регистрацию в России, отметили в ведомстве. При этом миграция внутри страны сократилась.
Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС сообщили о рекордном за последние десять лет притоке мигрантов в страну. Авторы доклада назвали динамику миграционного прироста "аномальной".
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Для тех - кто забыл! Когда в России были рабочие места, к нам хлынул поток рабочей силы из стран Азии и бывших республик СССР! Нам сказали – не волнуйтесь,они займут те места, на которые Россияне не идут работать – итог! Все кому за...стоят на биржах труда, а работу нам предлагают дворников, грузчиков и разнорабочих. Все те специальности – куда понаехавшие не идут работать, а поток рабочих между тем не уменьшается!!! Безработный по возрасту- это одно, молодые безработные- это другое, за год-два до пенсии - мы никому не нужны. A вот 15% неработающей молодёжи - это факт, а к 2020 году их будет 30%, почему?-задача первым делом устроить на работу стариков - предпенсионеров, а они никому не нужны –круг замкнулся.!!! Как говорил мне один Таджик 15 лет назад –«Сейчас мы работаем на Вас- придёт время, Вы будите работать на нас» - видно время пришло!! Может пора о своём народе задуматься –а не кормить другой???
23 июля, 19:25
Robin Bobin
3331210012
Больше мигрантов сбивающих зарплаты. Больше!!!)))
23 июля, 19:16
Дима Ф
1085069414
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