Меркель надеется на продолжение дружбы с Британией после избрания Джонсона

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Бориса Джонсона с избранием лидером британских консерваторов и выразила надежду на продолжение тесной дружбы между странами, сообщила в Twitter представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Ранее во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.
"Я поздравляю Бориса Джонсона и буду рада хорошему сотрудничеству. Наши страны и в будущем должна связывать тесная дружба", - цитирует Деммер слова канцлера.