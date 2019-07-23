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РИА Новости

Меркель надеется на продолжение дружбы с Британией после избрания Джонсона

Вчера, 18:32
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Бориса Джонсона с избранием лидером британских консерваторов и выразила надежду на продолжение тесной дружбы между странами, сообщила в Twitter представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Ранее во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.
"Я поздравляю Бориса Джонсона и буду рада хорошему сотрудничеству. Наши страны и в будущем должна связывать тесная дружба", - цитирует Деммер слова канцлера.
Иванка Трамп
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Борис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияГерманияВ мире
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