Немецкий депутат назвал условие завершения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получит шанс изменить ситуацию в зоне конфликта в Донбассе только в том случае, если он применит всю свою власть и уберет неблагонадежных и нелояльных политиков из правительства, заявил РИА Новости немецкий парламентарий из правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт.

"Я думаю, если он использует свою власть полностью и проведет серьезную чистку во властных структурах, во всех подконтрольных институтах, которые в противном случае не позволят делать ему его работу, у него появится реальных шанс изменить ситуацию в Донбассе... Ситуация в Донбассе может быть разрешена, если будет воля с его стороны говорить с людьми, дать им определенные преимущества, говорить о федерализме - есть много путей решения", - сказал Хердт.

По словам политика, поскольку партия Зеленского "Слуга народа" выигрывает парламентские выборы, президент не сможет "использовать сопротивление парламента или противоречия с чиновниками как оправдание".

Хердт выразил надежду, что Зеленский "правильно" воспользуется доверием народа. "Все видят сейчас, что военный путь - это не решение, нужно говорить с людьми там. Он отправил положительные сигналы, когда он признал права тех людей, (бывший президент Петр) Порошенко никогда этого не делал. Он признал их право использовать русский язык и признал их право на определенный суверенитет в рамках украинских границ. Если сейчас он целенаправленно будет защищать эту позицию в институте исполнительной власти, мы увидим положительные изменения", - добавил немецкий депутат.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.