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РИА Новости

Немецкий депутат назвал условие завершения конфликта в Донбассе

Вчера, 18:32
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получит шанс изменить ситуацию в зоне конфликта в Донбассе только в том случае, если он применит всю свою власть и уберет неблагонадежных и нелояльных политиков из правительства, заявил РИА Новости немецкий парламентарий из правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт.
"Я думаю, если он использует свою власть полностью и проведет серьезную чистку во властных структурах, во всех подконтрольных институтах, которые в противном случае не позволят делать ему его работу, у него появится реальных шанс изменить ситуацию в Донбассе... Ситуация в Донбассе может быть разрешена, если будет воля с его стороны говорить с людьми, дать им определенные преимущества, говорить о федерализме - есть много путей решения", - сказал Хердт.
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По словам политика, поскольку партия Зеленского "Слуга народа" выигрывает парламентские выборы, президент не сможет "использовать сопротивление парламента или противоречия с чиновниками как оправдание".
Хердт выразил надежду, что Зеленский "правильно" воспользуется доверием народа. "Все видят сейчас, что военный путь - это не решение, нужно говорить с людьми там. Он отправил положительные сигналы, когда он признал права тех людей, (бывший президент Петр) Порошенко никогда этого не делал. Он признал их право использовать русский язык и признал их право на определенный суверенитет в рамках украинских границ. Если сейчас он целенаправленно будет защищать эту позицию в институте исполнительной власти, мы увидим положительные изменения", - добавил немецкий депутат.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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