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РИА Новости

В Дагестане журналиста "Черновика" обвинили в финансировании терроризма

Вчера, 18:28
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву в финансировании терроризма и участии в террористической организации, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.
"Предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической) и части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)", - рассказал собеседник агентства.
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21 июня, 11:33
Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
Адвокат журналиста Арсен Шабанов рассказал РИА Новости, что обвинение предъявили по тем же статьям, что и возбудили уголовное дело. По материалам следствия, Гаджиев сделал публикацию в газете "Черновик", которая призывала жителей жертвовать деньги в благотворительный фонд "Ансар", из которого часть средств уходила на финансирование запрещённой в России террористической организации "Исламское государство*".
"Ему вменяют, что он сделал публикацию в газете "Черновик" - при этом какая именно публикация, не уточняется - о том, что благотворительный фонд Ахмеднабиева Исраила "Ансар" занимается благотворительной деятельностью, и Абдулмумин Гаджиев, по версии следствия, заведомо знал, что этот Ахмеднабиев и его фонд перечисляют деньги на нужды террористической организации "Исламское государство*". По их мнению, эту публикацию он сделал, чтобы побудить читателей вносить пожертвования, чтобы эти деньги доходили до "Исламского государства*", - рассказал Шабанов.
Адвокат выразил несогласие с доводами обвинения.
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Защита арестованного журналиста Гаджиева подаст жалобу в ЕСПЧ
"Вот и все его деяние. Эта одна публикация про благотворительный фонд. Следствие считает, что с помощью этой публикации Гаджиев стал участником террористической организации "Исламское государство*" и одновременно спонсировал ее деятельность", - сказал юрист.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана 3 июля, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.
Сам Гаджиев свою вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста журналиста.
*Запрещенная в России террористическая организация
3 июля, 14:28
Журналист Гаджиев связал свое дело с профессиональной деятельностью
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Расул ТемирбековСледственный комитет РФДагестанМахачкалаОбщество
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