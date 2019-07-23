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РИА Новости

Нетаньяху поздравил Джонсона с избранием на пост главы британских тори

Вчера, 18:27
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© REUTERS / Peter NichollsБорис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Бориса Джонсона, которому предстоит возглавить британское правительство, и отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с ним.
Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона во вторник победил на выборах лидера Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром Великобритании - после того, как свои полномочия сложит Тереза Мэй.
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"Сердечные поздравления из Иерусалима, Борис Джонсон. Рассчитываю на тесное сотрудничество в противодействии общим угрозам и реализации возможностей, лежащих впереди", - написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.
Поздравления Джонсону направил и президент Израиля Реувен Ривлин, проиллюстрировавший публикацию в социальных сетях фотографией, на которой они играют в футбол в компании израильской детворы.
"Уверен, что наши отношения с Англией под его руководством продолжат укрепляться и расцветать", - написал глава еврейского государства.
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Борис ДжонсонБиньямин НетаньяхуВеликобританияИзраильВ мире
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