Нетаньяху поздравил Джонсона с избранием на пост главы британских тори

Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019

Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Бориса Джонсона, которому предстоит возглавить британское правительство, и отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с ним.

Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона во вторник победил на выборах лидера Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром Великобритании - после того, как свои полномочия сложит Тереза Мэй.

"Сердечные поздравления из Иерусалима, Борис Джонсон. Рассчитываю на тесное сотрудничество в противодействии общим угрозам и реализации возможностей, лежащих впереди", - написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Поздравления Джонсону направил и президент Израиля Реувен Ривлин, проиллюстрировавший публикацию в социальных сетях фотографией, на которой они играют в футбол в компании израильской детворы.