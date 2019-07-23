Пушков пристыдил Макфола из-за слов про Афганистан

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков пристыдил бывшего американского посла в России Майкла Макфола за некорректный упрек в адрес президента Дональда Трампа.
Макфол процитировал в твиттере американского лидера, который заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за десять дней, но не хочет этого делать, так как в таком случае погибли бы миллионы людей.
Вчера, 12:35"Двоечники". Чего добиваются США в Афганистане?Кабул попросил у Вашингтона разъяснений по поводу слов президента Дональда Трампа о том, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней. Американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон сам не знает, как закончить эту войну.
"Стыдно должно быть. Стереть Афганистан с лица Земли? Он что, не понимает, что мы партнеры с их правительством?" — написал бывший посол.
По мнению Пушкова, из этого твита следует, что США удерживает от уничтожения Афганистана исключительно сотрудничество с его руководством.
"Стыдно должно быть. Особенно бывшему американскому послу", — возмутился сенатор.
Кабул, в свою очередь, потребовал от Вашингтона разъяснений по поводу высказывания Трампа.
В последние месяцы США пытаются договориться с движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Афганское правительство заявляло, что поддерживает эти усилия, но подчеркивало, что зарубежные лидеры не могут определять судьбу страны без участия ее властей.
25 февраля, 14:46Военный политолог: данные ООН о погибших за год в Афганистане шокируютСпециализированные структуры ООН обнародовали данные о числе погибших и раненых в Афганистане за 2018 год мирных жителей. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал представленный доклад.