Пушков пристыдил Макфола из-за слов про Афганистан

"Двоечники". Чего добиваются США в Афганистане? Кабул попросил у Вашингтона разъяснений по поводу слов президента Дональда Трампа о том, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней. Американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон сам не знает, как закончить эту войну.