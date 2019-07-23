Миллиардер Эпштейн обжаловал решение суда оставить его под стражей

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, подал апелляцию на решение оставить его под стражей до суда, говорится в уведомлении, размещенном в системе публикации судебных документов.

Суд 18 июля согласился с обвинением, которое требовало оставить Эпштейна за решеткой. Суд принял решение, учитывая, в частности, состояние Эпштейна и наличие у него самолета и недвижимости за рубежом.

Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признает.

Ему предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы.