Сальвини приветствовал избрание Джонсона лидером британских консерваторов

РИМ, 23 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Салвини приветствовал избрание Бориса Джонсона лидером британских консерваторов.

Ранее во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность главы правительства вступит Джонсон.

"Хорошей работы Борису Джонсону. Тот факт, что левые изображают его "более опасным, чем "Лига", делает его для меня еще более симпатичным", - написал в Twitter Салвини, который не раз и по различным поводам подвергал резкой критике политику "евробюрократов" из Брюсселя.

Леволиберальная газета la Repubblica во вторник опубликовала интервью бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, в котором он заявил, что популизм Джонсона опаснее популизма президента США Дональда Трампа и Салвини.