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РИА Новости

Эксперт допустил, что Джонсон попытается заключить соглашение по Brexit

Вчера, 17:27
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© REUTERS / Hannah McKayБорис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
© REUTERS / Hannah McKay
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который со среды вступит в должность премьер-министра страны, все-таки попытается достигнуть соглашения с ЕС по Brexit, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Елена Ананьева.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
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Комментируя РИА Новости дальнейшие шаги Джонсона, Ананьева рассказала, что, по ее мнению, "Борис Джонсон попытается достигнуть соглашения с ЕС, его идеал – это зона свободной торговли, насколько ЕС согласится на такой вариант – неизвестно".
По ее словам, также существует угроза того, что оппозиционная лейбористская партия Великобритании, возглавляемая Джереми Корбином, попытается объявить Джонсону вотум недоверия. "К вотуму могут присоединиться и некоторые члены парламентской фракции консерваторов, которые категорически настроены против выхода Британии из ЕС без сделки", - отметила эксперт. В этом случае, по ее мнению, вероятны всеобщие внеочередные выборы.
Ананьева напомнила, что соглашение с ЕС, ранее достигнутое Терезой Мэй, не подлежит пересмотру, и именно поэтому перед Джонсоном стоит трудная задача.
"Сможет ли он добиться того, чтобы ЕС, что называется, моргнул глазом первым и пошел на уступки – это неизвестно. Все-таки ЕС будет защищать свои интересы и интересы страны-члена, а именно Республики Ирландия", - пояснила она.
Консервативная партия Великобритании проголосовала за Джонсона, отметила эксперт, "именно для того, чтобы вернуть себе сторонников, которые ушли к партии Найджела Фараджа".
Тем не менее, в новом парламенте ситуация яснее не станет, поскольку Великобритания все еще "находится в глубоком кризисе", заключила эксперт.
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