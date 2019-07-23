В Британии начали проверку из-за травмы каскадера на съемках "Форсажа 9"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Управление по охране труда Великобритании (HSE) проводит проверку в связи с тем, что каскадер получил серьезную травму на съемках фильма "Форсаж 9", которые проводятся на юго-востоке Англии, сообщает газета Evening Standard.
"HSE проводит проверку в связи с инцидентом после посещения вчера места происшествия", - цитирует издание официального представителя ведомства.
26 июня, 02:16Вин Дизель поделился видео со съемок "Форсажа 9"
Инцидент произошел в понедельник на территории комплекса Warner Brothers в графстве Хартфордшир. Как отмечает издание, каскадер, дублировавший актера Вина Дизеля, упал с высоты "по меньшей мере, 30 футов (около 9 метров)" во время съемок сцены на балконе. Мужчина был госпитализирован с серьезной травмой головы. Сейчас он находится в искусственной коме, его состояние оценивается как стабильное. Как заявила представитель Warner Bros, в связи с инцидентом съемки картины были приостановлены.
Премьера девятой части кинофраншизы "Форсаж", как ожидается, состоится в мае 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк. Первая лента "Форсаж", давшая имя франшизе, вышла в 2001 году. Ее сборы, по данным портала imdb, составили 207 миллионов долларов.