В Британии начали проверку из-за травмы каскадера на съемках "Форсажа 9"

Премьера девятой части кинофраншизы "Форсаж", как ожидается, состоится в мае 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк. Первая лента "Форсаж", давшая имя франшизе, вышла в 2001 году. Ее сборы, по данным портала imdb, составили 207 миллионов долларов.