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РИА Новости
Культура

Каскадер Вина Дизеля впал в кому во время съемок "Форсаж 9"

Вчера, 13:07
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© Universal Pictures (2014)Кадр из фильма "Форсаж 7"
Кадр из фильма Форсаж 7
© Universal Pictures (2014)
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каскадер американского актера Вина Дизеля Джо Уоттс получил серьезные травмы во время съемок фильма "Форсаж 9", сообщает The Sun.
Уоттс получил травму головы на съемочной площадке студии Warner Bros. в Англии, когда прыгал с балкона. Его срочно доставили в Королевскую лондонскую больницу.
"Джо впал в кому. Сейчас все стабильно, он находится под пристальным наблюдением врачей", - написал жена каскадера Тилли Пауэлл в Facebook.
После происшествия съемки девятой серии франшизы остановили.
Джо Уоттс - британский каскадер, который работал во многих голливудских блокбастерах: "Игра престолов", "Миссия невыполнима: Последствия", "Человек-паук: Вдали от дома" и других.
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26 июня, 02:16
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