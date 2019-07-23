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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле

Вчера, 16:53
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Город Смела Черкасской области Украины вновь может испытать проблемы с отопительным сезоном из-за срыва графика выплаты задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", сообщила во вторник пресс-служба компании.
Ранее "Нафтогаз" уже заявлял о срыве графика выплат задолженности за газ предприятием "Смилакомунтеплоэнерго".
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"Срыв коммунальным предприятием "Смилакомунтеплоэнерго" утвержденного графика погашения задолженности может привести к повторению кризисной ситуации прошлых отопительных сезонов в городе Смела Черкасской области", - говорится в сообщении.
По данным компании, долг предприятия перед "Нафтогазом" составляет 80,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов), из которых 62,1 миллиона реструктуризированы (около 2,4 миллиона долларов). Чтобы войти в график реструктуризации, "Смилакомунтеплоэнерго" необходимо погасить крайней мере 2,6 миллиона гривен (около 101 тысячи долларов) задолженности.
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"Нафтогаз" предупреждает, что в случае дальнейшей неуплаты предприятием ежемесячных платежей по договорам реструктуризации действие этих договоров прекратится, уплате будет подлежать весь остаток задолженности, которая была реструктуризирована.
В прошлом году в украинской Смеле, где проживают около 70 тысяч человек, не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" около 3,1 миллиона долларов, а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение долгов.
Позже с коммунальным теплоснабжающим предприятием города были урегулированы долги предыдущего теплоснабженца и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, подлежащей урегулированию, на общую сумму 62 миллиона гривен, или 2,2 миллиона долларов. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.
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