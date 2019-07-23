Силовики обстреляли устанавливающего камеру специалиста, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в сторону специалиста связи, устанавливающего камеру видеонаблюдения на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее представитель военного ведомства ДНР сообщил РИА Новости о решении установить камеры видеонаблюдения на линии соприкосновения для фиксации нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
19 июня, 08:00Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
"Впервые с момента объявления перемирия зафиксировано ведение снайперского огня на горловском направлении. Огонь велся по специалисту связи, который устанавливал камеру видеонаблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений режима прекращения огня", - сказал Безсонов журналистам.
Он отметил, что ополченцы не поддаются на провокации.