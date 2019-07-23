В Бишкеке сообщили о нормализации ситуации на границе с Таджикистаном

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один - погиб. Во вторник ситуация вновь обострилась. Со стороны Таджикистана опять прозвучали выстрелы, в результате которых ранение получил киргизский пограничник.