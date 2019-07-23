В Бишкеке сообщили о нормализации ситуации на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана относительно спокойная, сообщили РИА Новости во вторник в управлении внутренних дел Баткенской области.
В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один - погиб. Во вторник ситуация вновь обострилась. Со стороны Таджикистана опять прозвучали выстрелы, в результате которых ранение получил киргизский пограничник.
"Сейчас ситуация относительно спокойная, стрельбы нет", - заявили в МВД.
По данным ведомства, ведутся переговоры между представителями правительств, местных властей и силовиков Киргизии и Таджикистана.
Во вторник стороны договорились о совместном патрулировании спорных участков госграниц.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.