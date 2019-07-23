В Еврокомиссии предостерегли от жесткого Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости, Мария Князева. В Еврокомиссии надеются, что работа по отделению Великобритании от Евросоюза продолжится на основании ранее достигнутого соглашения об условиях этого "развода", которое пока не смогло пройти ратификацию в покидающей ЕС стране, и считают, что Brexit без "сделки" стал бы трагедией для обеих сторон.

"Что касается Еврокомиссии. Я думаю, то, что стало итогом переговоров (о Brexit – ред.) – это наилучшее решение среди возможных в очень сложной ситуации. Я бы надеялся, мы сможем продолжить работать на основе этого решения. Я думаю, что Brexit без сделки был бы трагедией для всех сторон, не только для Соединенного королевства", - сказал первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс на пресс-конференции.

Он добавил, что наилучшим способом выйти из сложившейся ситуации и, следовательно, избежать "жесткого" отделения страны от союза было бы проведение Brexit на основе уже достигнутого соглашения, которое ожидает ратификации.

ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условиях "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.

Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашения грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет.