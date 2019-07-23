В Кабардино-Балкарии небольшой сель перекрыл дорогу

НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Небольшой сель сошел во вторник в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и перекрыл ведущую в Приэльбрусье дорогу, специалисты в ближайшее время приступят к ее расчистке, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 14.30 мск во вторник поступила информация, что на участке федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау в районе селения Верхний Баксан в связи с выносом селевого потока движение перекрыто силами ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших при сходе селя нет, уровень реки Баксан критических значений не превышает.

"В готовности для расчистки дорожного полотна на месте находятся две единицы спецтехники", - уточняет ведомство.

Как пояснили в пресс-службе администрации Эльбрусского района, сель был небольшого объема, вынос селевой массы в виде мелких камней и жижи произошел с бокового ущелья недалеко от гостиничного комплекса "Аламат".