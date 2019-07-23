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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии небольшой сель перекрыл дорогу

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Мурат КушхауновПоследствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Небольшой сель сошел во вторник в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и перекрыл ведущую в Приэльбрусье дорогу, специалисты в ближайшее время приступят к ее расчистке, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 14.30 мск во вторник поступила информация, что на участке федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау в районе селения Верхний Баксан в связи с выносом селевого потока движение перекрыто силами ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших при сходе селя нет, уровень реки Баксан критических значений не превышает.
"В готовности для расчистки дорожного полотна на месте находятся две единицы спецтехники", - уточняет ведомство.
22 июля, 16:25
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Как пояснили в пресс-службе администрации Эльбрусского района, сель был небольшого объема, вынос селевой массы в виде мелких камней и жижи произошел с бокового ущелья недалеко от гостиничного комплекса "Аламат".
Региональное МВД призвало граждан воздержаться от поездки в указанный район до устранения последствий схода селевого потока.
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