В уральском селе ликвидировали открытое горение в магазине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в магазине села Косулино Белоярского городского округа Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 14.40 (12.40 мск). Отмечалось, что горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Пятерочка" на улице Ленина. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.