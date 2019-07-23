В уральском селе ликвидировали открытое горение в магазине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в магазине села Косулино Белоярского городского округа Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 14.40 (12.40 мск). Отмечалось, что горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Пятерочка" на улице Ленина. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.
"В 17.16 (15.16 мск) пожарные справились с огнем в магазине села Косулино, открытое горение ликвидировано. На месте продолжают работать пожарные подразделения, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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