"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".
Ранее РИА Новости в пресс-службе государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor сообщили, что российский самолет, вынужденный после вылета вернуться в Осло, успешно приземлился в аэропорту.
"Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".