"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"

"Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".