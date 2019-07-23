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РИА Новости

Трамп пригрозил Гватемале пошлинами за нарушение договора о мигрантах

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Гватемале запретительными мерами, пошлинами и введением комиссии за денежные переводы в связи с нарушением страной договора о мигрантах.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) Гватемалы запретил президенту страны Джимми Моралесу подписывать соглашение с Вашингтоном, которое бы превратило Гватемалу в безопасную третью страну для мигрантов, направляющихся в США.
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"Гватемала, которая формирует караваны мигрантов и направляет в Соединенные Штаты огромное количество людей, некоторые из которых имеют судимость, решила разорвать заключенные с нами договоренности по подписанию необходимого соглашения о безопасной третьей стране", - написал Трамп в Twitter.
"Мы были готовы действовать. Теперь мы рассматриваем возможность введения запретительных мер, пошлин, комиссии за денежные переводы или всего вышеперечисленного", - добавил он.
Ранее власти Гватемалы сообщили о переносе встречи Моралеса с Трампом, запланированной на 15 июля. Правительство также заявило, что не планирует подписывать соглашение для превращения Гватемалы в безопасную третью страну.
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Дональд ТрампГватемала (республика)СШАВ мире
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