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РИА Новости

Молочную продукцию внесли в перечень товаров для обязательной маркировки

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Илья ПиталевПокупатель у витрины с молочной продукцией
Покупатель у витрины с молочной продукцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Покупатель у витрины с молочной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России внесло молочную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Распоряжением правительства перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, дополняется кодами общероссийского классификатора продукции по видам деятельности (ОКПД) по молочной продукции.
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Срок введения обязательной маркировки будет определен по результатам эксперимента по маркировке отдельных видов молочных продуктов.
Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля. Он продлится до 29 февраля. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В ходе эксперимента цифровой двухмерный код Data Matrix планируется наносить на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.
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Среди целей эксперимента - проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.
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