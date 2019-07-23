ГД поддержала закон о допуске студентов к преподаванию в школах без диплома

Ученики одной из школ во время урока

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о допуске студентов к работе в школах до получения диплома о высшем образовании.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением президента РФ от 2017 года, которое направлено на обеспечение допуска студентов и специалистов-практиков без профессионального педагогического образования к осуществлению образовательной деятельности. Кроме того, изменения в законодательство вносятся в связи с жалобой педагога, уволенного из-за отсутствия педагогического образования.

"Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам", - говорится в тексте законопроекта.

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда.