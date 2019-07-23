Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T16:03Z
https://ria.ru/20190723/1556804790.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/64/1552206438_0:73:1500:917_1036x0_80_0_0_01220170f52056af35df0b34cd931d09.jpg
РИА Новости

ГД поддержала закон о допуске студентов к преподаванию в школах без диплома

Вчера, 16:03
463
© РИА Новости / Варвара ГертьеУченики одной из школ во время урока
Ученики одной из школ во время урока
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о допуске студентов к работе в школах до получения диплома о высшем образовании.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением президента РФ от 2017 года, которое направлено на обеспечение допуска студентов и специалистов-практиков без профессионального педагогического образования к осуществлению образовательной деятельности. Кроме того, изменения в законодательство вносятся в связи с жалобой педагога, уволенного из-за отсутствия педагогического образования.
Урок в школе. Архивное фото
26 марта 2018, 10:15
Кузнецова призвала сделать преподавание ОБЖ в школах более прикладным
"Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам", - говорится в тексте законопроекта.
При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда.
Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.
210025
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Занятие
ГД приняла в I чтении проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе
РИА
Новости
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье все населенные пункты освободили от воды
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Алкоголь
Минпромторг прокомментировал сообщения об отказе считать пиво алкоголем
Лента
новостей
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Член палаты лордов считает, что Джонсон даст Британии "новую энергию"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Госдуме призвали приравнять звонок в скорую к согласию на оказание помощи
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации России
Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
Роскачество проверит детскую питьевую воду на фальсификат
СК начал проверку забайкальской больницы, где пациенты стирали бинты
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин призвал Грузию заниматься безопасностью туристов
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине
"Трезвая Россия" поддержала повышение возрастного порога продажи алкоголя
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав
Покупатель в продуктовом супермаркете
Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать
Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
Производитель "Ессентуков" назвал метод борьбы с контрафактной минералкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния