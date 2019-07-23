Совфед запретил брать на работу машинистами лиц, причастных к терроризму

"На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя", - говорится в тексте закона.