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РИА Новости

Совфед запретил брать на работу машинистами лиц, причастных к терроризму

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о запрете брать на работу в РЖД, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, людей из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Поправки вносятся в закон "О железнодорожном транспорте в РФ".
"На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя", - говорится в тексте закона.
Документ был подготовлен для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Поправками также предусматривается делегирование права выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, по аналогии с другими видами транспортных средств (автомобиль, маломерное судно, снегоход и др.), где выдача осуществляется органами государственного надзора.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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