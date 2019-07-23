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РИА Новости

Британский бизнес призвал Джонсона как можно быстрее решить проблемы Brexit

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители британского бизнеса просят нового лидера консерваторов и будущего премьера Бориса Джонсона как можно быстрее решить все проблемы с Brexit. С соответствующими заявлениями выступили главы Института директоров (IoD) - объединения более 30 тысяч глав компаний – Эдвин Морган и Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фэйрбэйрн.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
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"Новый премьер-министр примет бразды правления в переломный для бизнеса и страны момент. Крайне важно, чтобы новое правительство осознало, что многие компании в это время переживают трудности и период неопределенности, и оно (правительство) должно быть готово поддержать их. Мы надеемся, что правительство сделает это", - говорится в комментарии Моргана для РИА Новости.
По его словам, связанные с Brexit проблемы привели к снижению производительности в ряде секторов экономики и нарушили инвестиционные планы компаний.
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"Выход из ЕС без сделки только усилит неопределенность и отвлечет силы от борьбы с этими вызовами. Чтобы избежать неупорядоченного выхода из Евросоюза, необходимо сосредоточиться на решении остающихся проблем и делать это с пользой для всех", - заявил Морган.
Глава CBI попросила будущего премьера использовать остающееся до даты Brexit время для согласования сделки с ЕС и решения проблем бизнеса.
"В первые 100 (премьерства Джонсона) бизнесу необходимы три вещи: сделка по Brexit, ясный сигнал о том, что Британия открыта для бизнеса и поддержка предпринимательства. Что касается Brexit, то новый премьер не должен недооценивать всех плюсов достижения хорошей сделки", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Фэйрбэйрн.
По ее словам, если Джонсону удастся заключить устраивающую всех сделку с ЕС, то это повысит уверенность бизнеса в будущем, откроет путь инвестициям и позволит положиться на поддержку европейских бизнесменов.
"Нет времени ждать", - заявила Фэйрбэйрн.
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