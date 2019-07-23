Замглавы офиса Зеленского может стать кандидатом на пост генпрокурора

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Одним из кандидатов на должность генерального прокурора Украины может стать замглавы офиса президента Руслан Рябошапка, сообщил во вторник украинский "Пятый канал".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заслушал отчет руководства украинских правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
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"Только что стало известно: возможным кандидатом на должность генерального прокурора Украины может стать Руслан Рябошапка, сейчас он заместитель главы офиса президента Украины. Об этом журналистам сам Зеленский сообщил после завершения брифинга", - говорится в сообщении.
Ранее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.
Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
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