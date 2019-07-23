Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T15:48Z
https://ria.ru/20190723/1556804014.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155675/80/1556758063_0:324:3065:2048_1036x0_80_0_0_d43e5ff8d3147e7e3bf5d870ef1a9bbd.jpg
РИА Новости

Замглавы офиса Зеленского может стать кандидатом на пост генпрокурора

Вчера, 15:48
309
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Одним из кандидатов на должность генерального прокурора Украины может стать замглавы офиса президента Руслан Рябошапка, сообщил во вторник украинский "Пятый канал".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заслушал отчет руководства украинских правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 июля, 20:17
Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" на Украине
"Только что стало известно: возможным кандидатом на должность генерального прокурора Украины может стать Руслан Рябошапка, сейчас он заместитель главы офиса президента Украины. Об этом журналистам сам Зеленский сообщил после завершения брифинга", - говорится в сообщении.
Ранее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.
Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
22 июля, 15:10
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
130000
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Павел Рябошапка
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
На Украине проходит акция протеста возле избиркома в Донецкой области
РИА
Новости
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
Эксперт предположил, какой будет внешняя политика Британии при Джонсоне
В партии Бойко заявили о фальсификациях на выборах в Донецкой области
Победа партии Зеленского даст ход резонансным делам, считает юрист
Лента
новостей
Надежда Савченко
Савченко после поражения на выборах в Раду заявила, что наконец свободна
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован
СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Глава лейбористов прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии
Президент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии намерен поддерживать добрососедские отношения с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров на встрече с Заньером напомнил о проблемах русскоязычных на Украине
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал претензии Киева на активы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
В партии Зеленского рассказали о будущем русского языка в Донбассе
Экс-руководителя венесуэльской PDVSA нашли мертвым в Мадриде
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о нарушении Россией договоров
Николай Азаров
Азаров объяснил, почему Зеленский не сможет сформировать хорошую команду
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния