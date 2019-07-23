Замглавы офиса Зеленского может стать кандидатом на пост генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Одним из кандидатов на должность генерального прокурора Украины может стать замглавы офиса президента Руслан Рябошапка, сообщил во вторник украинский " Одним из кандидатов на должность генерального прокурора Украины может стать замглавы офиса президента Руслан Рябошапка, сообщил во вторник украинский " Пятый канал ".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заслушал отчет руководства украинских правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"Только что стало известно: возможным кандидатом на должность генерального прокурора Украины может стать Руслан Рябошапка, сейчас он заместитель главы офиса президента Украины. Об этом журналистам сам Зеленский сообщил после завершения брифинга", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.