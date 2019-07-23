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РИА Новости

Эксперт предположил, какой будет внешняя политика Британии при Джонсоне

Вчера, 15:42
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Великобритании при новом британском премьере Борисе Джонсоне вряд ли станут хуже, новое правительство будет занято проблемой c Brexit, а когда этот вопрос решится, у Лондона не будет стимула для антироссийской политики, заявил РИА Новости директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) посольства России в Великобритании в 2011-2017 годах Александр Крамаренко.
Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В среду он станет премьером страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
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"Сейчас для англичан будет важнее их собственная внутренняя политика и решение проблемы c Brexit. А когда все это разрешится, тогда у нового кабинета министров дойдут руки до других направлений внешней политики, включая и отношения с Россией. Но я не думаю, что наши отношения будут хуже. Они могут стать лучше, потому что хуже, чем сейчас, просто быть не может", - сказал Крамаренко.
Как отметил эксперт, любая смена правительства открывает определенные перспективы, в данном случае - на разрешение вопроса с выходом Британии из ЕС.
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"Тереза Мэй использовала антироссийскую риторику с целью получить поддержку своей позиции по Brexit со стороны партнеров по ЕС. Когда Brexit разрешится, то такого стимула для антироссийской политики у Лондона не будет", - считает собеседник агентства.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВ мире
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